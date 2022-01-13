Şemdinli'de kilimler yeniden dokunuyor

Hakkari'nin Şemdinli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan kursta bir araya gelen kadınlar, unutulmaya yüz tutmuş kilim ve halı dokuma geleneğini sürdürmek için çalışıyor.

Şemdinli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün hizmet binasında açılan ‘Kilim ve Halı Dokuma Kursu' büyük ilgi görüyor. Kursa gelen kursiyerler, usta öğreticiler tarafından unutulmaya yüz tutmuş kilim ve halı dokuma işini öğreniyor. Haftanın 5 günü kursa gelen 15 kursiyer, ahşap tezgahın başında kilim ve halı dokuyarak hem ailelerine katkıda bulunuyor hem de unutulmaya yüz tutmuş bir geleneği devam ettirmeye çalışıyor.