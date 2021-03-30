Şemdinli'de 'kırmızı çizgi' uygulaması

İçişleri Bakanlığı tarafından 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' sloganıyla başlatılan farkındalık çalışması, diğer illerde olduğu gibi Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde de start aldı.

Yurt genelinde başlatılan etkinlikle kavşak giriş ve çıkışlarıyla, yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlama, geçmek üzere olan yayalara durarak ilk geçiş hakkı verilme farkındalığının oluşturulması hedefleniyor. Şemdinli Belediyesi ekipleri de bugün yaya geçitlerinin beyaz renkli şeritlerinden bazılarını kırmızı renge boyamaya başladı.

Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Erdoğan Carık, Belediye Başkan Vekilli Mehmet Halit Alp, öğrenci ve vatandaşların katılımıyla kırmızı çizgi uygulaması gerçekleştirildi.

Yavuz Sultan İlkokulu önünde gerçekleştirilen etkinlikte Kaymakam Güven beyaz renkte olan bazı çizgileri kırmızı renge boyadı.