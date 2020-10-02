Şemdinli'de korona virüs denetimi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde korona virüs tedbirleri denetimi gerçekleştirildi.

Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, Belediye Başkanı Tahir Saklı ve İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel, İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında kentin en işlek cadde ve sokaklarında maske, sosyal mesafe ve temizlik denetimi yaptı.

Vatandaşlara maske dağıtılırken, emniyet ve belediyeye ait araçlardan da bilgilendirme amaçlı anons yapıldı.