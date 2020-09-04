Şemdinli'de korona virüs tedbirleri denetimi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde korona virüs tedbirleri denetimi gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Tahir Saklı, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Erdoğan Carık ve Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel, İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında kentin en işlek cadde ve sokaklarında maske, sosyal mesafe ve temizlik denetimi yapıldı. Vatandaşlara maske dağıtılırken, emniyet ve belediyeye ait araçlardan da bilgilendirme amaçlı anons yapıldı.