Şemdinli'de Kur'an kursu açıldı

Hakkari'nin Şemdinli İlçe Müftülüğü koordinesinde Altınsu köyünde inşaatı tamamlanan 4-6 yaş grubu Kur'an kursu törenle hizmete açıldı.

Kursun açılışı dolayısıyla düzenlenen programa Kaymakam Yakup Güven, Belediye Başkanı Tahir Saklı, İlçe Müftüsü Rıdvan Şahin ile daire amirleri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı. Burada konuşan Kaymakam Güven, "Rabbim ilim ve irfan sahibi gençler yetiştirmeyi nasip etsin. İlçemize kazandırmış oldukları güzel hizmetler için kendisine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

İlçe Müftüsü Rıdvan Şahin ise kurs hakkında bilgilendirmede bulunarak emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından yapılan dua ve kurdele kesimi ile Altınsu Köyü Merkez 4-6 Yaş Grubu Kur'an Kursu miniklere kapılarını açtı.