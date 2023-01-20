Şemdinli'de miniklerin karne heyecanı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Şemdinli ilçesine bağlı Üzümkıran köyündeki programa katılan Kaymakam Batuhan Taşgın, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu. Eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanmasının ardından öğrencilere verilen bu karnelerin aynı zamanda emek harcayan ailelerin ve değerli öğretmenlerin de karnesi olduğu belirten Kaymakam Taşgın, eğitim öğretimin bölgenin kalkınması için çok büyük önem arz ettiğini ifade etti. Devletin bütün imkanlarıyla vatandaşının yanında olduğunu söyleyen Kaymakam Taşgın, yapılan yatırımlar sayesinde bölgedeki okur yazar oranında da büyük artışların olduğunu kaydetti.

Kaymakam Taşgın, öğrencilere karne hediyesi olarak ara tatilde okumaları için kitap hediye etti.

Üzümkıran köyünde yapılan karne törenine Şemdinli Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan ve veliler de katıldı.