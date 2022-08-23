Şemdinli'de ödüllü bilgi yarışması

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Şemdinli Müftülüğünce yaz Kur'an kurslarına devam eden öğrencilere yönelik bilgi yarışması düzenlendi.

Şemdinli Yavuz Sultan Selim Ortaokulu'nda düzenlenen bilgi yarışmasına merkez ve bağlı köylerde yaz Kur'an kurslarına devam eden öğrenciler katıldı. İlk, orta ve lise düzeyinde öğrenim gören öğrenciler için ayrı ayrı düzenlenen yarışma sonunda dereceye gireceklere yarım, çeyrek ve gram altın ile kitap ve eğitim seti hediye edilecek.

Konuyla ilgili bilgi veren Şemdinli İlçe Müftüsü Rıdvan Şahin, "27 Haziran 2022 tarihi itibariyle başlayan yaz Kur'an kurslarının sonuna yaklaştığımız bugünlerde, hem öğrencilerin geldikleri seviyeyi görmek hem de gelecek yıllarda Kur'an kurslarına katılımları arttırmak amacıyla altın ödüllü bilgi yarışması düzenlemeyi uygun bulduk. Yarışmaya katılım beklentimizin üzerinde oldu. Çocukların dini yönden yetişmesine katkı sunan din görevlilerimiz ile onları kurslarımıza gönderen velilerine teşekkür ederiz” dedi.