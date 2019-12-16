Şemdinli'de öğrencilere kitap desteği

Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavlarına hazırlanan öğrencilere kitap seti hediye etti.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda düzenlen törende, İlçe Kaymakamı Yakup Güven tarafından 310 öğrenciye kitap seti hediye edildi. Kitap dağıtımında konuşan Kaymakam Yakup Güven, “Bu Şemdinli ilçemizde öğrencilere yaptığımız ikinci kitap seti dağıtımımız. İlk dağıtımda üniversiteye hazırlanan 200 öğrencimize belediyemizin de katkılarıyla kitap seti desteğinde bulunduk. Bugün de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak ilçemizde eğitim gören 310 öğrencimize LGS sınavına hazırlık için kitap desteğinde bulunuyoruz. İnşallah bu gençlerimiz, yaptığımız kitap destekleriyle birlikte sınavda güzel puanlar alıp, çok daha güzel liselere gidecekler” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan da, eğitime olan desteklerinden dolayı kaymakama teşekkür etti.

Kitap dağıtım törenine Şemdinli Belediye Başkan Vekilli İsmet Öktem, 34. Hudut Tugay Komutan Vekilli Albay Barış Akbaş, İlçe Jandarma Komutan Vekilli Binbaşı Murat Ekenel ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Arif Yılmaz da katıldı.

Daha önce de belediye ve kaymakamlık tarafından üniversiteye hazırlanan 200 öğrenciye kitap seti dağıtılmıştı.