Şemdinli'de orman yangını

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde çıkan orman yangını itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çıkan orman yangını itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre yangın, öğle saatlerinde Şemdinli ilçesine bağlı Altınsu köyü Yukarı Elde Mahallesi Bermeş mevkiinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Şemdinli Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, arazi şartları nedeniyle bölgeye güçlükle ulaşarak 2 saatlik çalışma sonucu yangını söndürüldü.