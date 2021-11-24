Şemdinli'de patates dolu tır devrildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde patates dolu tır frenlerinin boşalması sonucu devrildi.

Cumhuriyet Caddesi'nde içi patates dolu tır, frenlerin boşalması sonucu yola devrildi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı kazada herhangi can ve mal kaybı yaşanmazken, yola devrilen tırdaki patatesler ise vatandaşların yardımıyla kenara taşındı.

Tırın devrilmesi sonucu trafiğe kapanan yol, emniyet güçleri tarafından tekrar trafiğe açıldı.