Şemdinli'de PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifresine yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen Eren/Abluka-2 Jandarma Er Muhterem Şengül (Tütünlü-1) operasyonu kapsamında; 16 Haziran 2022 günü Şemdinli ilçesi Tütünlü köyü kırsal alanında operasyon düzenlendi. Düzenlene n operasyonda; 1 adet tüp ve içerisinde 50 kilo Amonyum Nitrat bulunan El Yapımı Patlayıcı (EYP) düzeneği bulundu. METİ Timi tarafından olay yerinde imha edilmiştir. 2 adet AK-47 Kalaşnikof Piyade Tüfeği, 2 adet AK-47 Kalaşnikof Piyade Tüfeği Şarjörü, 535 adet 12.7 mm. Uçaksavar mühimmatı, 154 adet 14.5 mm uçaksavar mühimmatı, 6 adet 25 milimetre tahrip ve yangın mühimmatı, 157 adet Bixi Makineli tüfeği mühimmatı, 153 adet AK-47 Kalaşnikof Piyade tüfeği mühimmatı, 1 adet 120 milimetre havan mühimmatı,1 adet VS-50 antipersonel mayını, 1 adet 60 milimetre havan mühimmatı, 1 adet 81 milimetre havan mühimmatına ait kuyruk, 1 adet el telsizine monte edilmiş uzaktan kumanda düzeneği,1 adet uzaktan kumanda düzeneği, 1 adet sekizli pil bloğu, 250 metre bakır kablo ve malzemeler ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.