İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şemdinli'de polis araçları çocuklar için süslendi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde görevli polisler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla araçlarını süsleyerek çocukların bayramını kutladı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görevli polisler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla araçlarını süsleyerek çocukların bayramını kutladı.


İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araçlarını süsleyerek 23 Nisan şarkıları eşliğinde sokakları gezerek çocuklarla bir araya geldi. Polis ekipleri, çocukların mutluluğuna ortak olup onlara bayrak ve balon hediye etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.