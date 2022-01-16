Şemdinli'de rahatsızlanan hasta için seferberlik

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yolların kapalı olduğu mezrada rahatsızlanan bir kişi, ekiplerin saatler süren mücadelesi sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı, Şemdinli ilçesinde de hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Şemdinli ilçesine bağlı Altınsu köyünün İncesu mezrasında rahatsızlanan bir vatandaşın yakınları sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Bunu üzerine hareket eden sağlık ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kaldı. Bölgeye sevk edilen özel idare ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sağlık ekibi mezraya ulaştırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hasta ambulansa alınarak Şemdinli Devlet Hastanesine getirildi.

Hasta yakınları, emeklerinden dolayı sağlık ve özel idaresi ekiplerine teşekkür etti.