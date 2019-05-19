Şemdinli'de Ramazan coşkusu

Türkiye'de iftar vaktinin en erken okunduğu Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Ramazan coşkusu dolu dolu yaşanıyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olduğu ilçede gündüz evlerinden çıkamayan vatandaşlar, iftar saatinden sonra aileleriyle birlikte çarşı merkezine gelerek sahur vaktine kadar zaman geçiriyor. Vatandaşlar, huzur içinde cadde ve sokaklarında gece geç saatlere kadar vakit geçirirken, belirli noktalarda kurulan semaverlerden kaynatılan çaydan içerek Ramazan sohbetleri yapıyor.

Kentteki esnafın gece geç saatlere kadar kepenk kapatmadığını dile getiren AK Parti Eski İlçe Başkanı Fikri Algül, “Son yılların en güzel ramazanlarından birisini idrak ediyoruz. Huzur ortamının sağlanmasıyla birlikte insanlarımız özellikle teravih namazı sonrasında güzel bir şekilde gezebiliyor” dedi.