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Şemdinli'de şehit ailelerine ziyaret

Hakkari’nin Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, beraberindekilerle şehit ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, beraberindekilerle şehit ailelerini evlerinde ziyaret etti.


15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Kaymakam Yakup Güven, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, 34. Hudut Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı Piyade Yarbay Ali Gürcan, İlçe Jandarma Komutanı Erdoğan Carık, Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Hediye Yetkin, ilçedeki şehit ailelerini evlerinde ziyaret ederek Kur'an Kerim hediye etti.


Kaymakam Yakup Güven ve beraberindeki heyet, daha sonra 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıldönümü nedeniyle Asri Mezarlığına gidip Şehit Ahmet Budak'ın mezarını ziyaret edip dua etti.

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