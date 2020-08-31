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Şemdinli'de şehit düşen güvenlik güçleri anısına anıt yapıldı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinin Günyazı ile Şapatan bölgesinde farklı tarihlerde şehit düşen güvenlik güçleri ile güvenlik korucularının isimlerinin yer aldığı anıt yapıldı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin Günyazı ile Şapatan bölgesinde farklı tarihlerde şehit düşen güvenlik güçleri ile güvenlik korucularının isimlerinin yer aldığı anıt yapıldı.


Şemdinli Kaymakamlığı tarafından Günyazı köyüne bağlı Çalışkanlar mezrasındaki yol güvenliğini sağlayan askeri arama noktasına farklı tarihlerde düzenlenen saldırıda şehit düşen güvenlik korucularının isimlerinin yer aldığı anıt yaptırıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından şehit güvenlik korucularının yakınlarının da katılımıyla yapılan anıt dualarla açıldı. Anıtın başucunda ise 20 metre yüksekliğinde 6 metrekare büyüklüğünde dev Türk bayrağı dalgalandırıldı.


Kaymakam Yakup Güven ve beraberinde bulunan protokol üyeleri, daha sonra Şapatan Karakoluna geçerek burada da farklı tarihlerde şehit düşen güvenlik güçlerinin isimlerinin yer aldığı anıtın açılışını gerçekleştirdi.


Törene Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ümit Durmaz, Şemdinli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erdoğan Carık ve Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, protokol üyeleri ile şehit yakınları katıldı.

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