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Şemdinli'de sel

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde dün etkili olan ve bugün de aralıklarla devam eden sağanak sele neden oldu.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde dün etkili olan ve bugün de aralıklarla devam eden sağanak sele neden oldu.


Şemdinli ilçesinde dün etkili olan sağanak seleneden oldu. Dün başlayan ve bugün de aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle Şemdinli-Derecik karayolunun 25'incikilometresindeki Tütünlü Köprüsü mevkiinde öğle saatlerinde sel oluştu. Seldendolayı kapanan karayolu, Karayolları ve İl Özel İdaresine bağlı ekiplerinin 4 saat süren çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı. Yolda kalan araçlar da yapılan çalışmanın ardından yoluna devam etti.

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