Şemdinli'de ses yarışması

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde okullar arası ses yarışması düzenlendi.

İlçenin Cumhuriyet Ortaokulu bahçesinde Şemdinli Kaymakamlığının desteğiyle Şemdinli Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ortaokul ve lise öğrencileri arasında ses yarışması düzenledi.

Ses yarışması öncesinde ilçede görev yapan öğretmenler ve ilçenin yerel sanatçıları tarafından çekilen ‘İki dilde Şemdinli' klibi izletildi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ses yarışmasında öğrenciler birbirinden güzel şarkılar seslendirdi. Dereceye giren öğrencilere çeşitli hediye ve ‘İki Dilde Şemdinli' projesinde yer alan öğretmenlere de plaket verildi.

Programda konuşan Kaymakam Muhammet Fuat Türkman, katılımlarından dolayı herkese teşekkür ederek, “Öncelikle ‘İki Dilde Şemdinli' projemizi izledik, daha sonra sesleri birbirinden güzel öğrencilerimizi dinledik. Onlar bizim için gönüllerin birincisi. ‘İki Dilde Şemdinli' projemiz için şunu söylemek isterim, belki yüz binlerce lira ödesek böyle güzel reklam yapamazdık. Öğretmen arkadaşlarımıza bu konudan dolayı teşekkür ediyorum. Hem güzel bir müzik eşliğinde hem güzel sesler eşliğinde Şemdinli'nin doğasını bizlere tanıttılar. Önemli olan dillerin aynı olması değil, gönüllerin bir olması ve aynı duyguları paylaşmamız, sevgiyi paylaşmamızdır. Arkadaşlarımızda bugün bunları bizlere gösterdiler” dedi.

Programa İlçe Belediye Başkanı Tahir Saklı, AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar, Milli Eğitim Müdürü Senar Yüce, kurum amirleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.