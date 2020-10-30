Şemdinli'de sıcak asfalt çalışması

Hakkari'nin Şemdinli Belediyesi ilçe merkezinde sıcak asfalt çalışması başlattı.

İlçe merkezinde Karayolları ve belediye ekipleri tarafından sıcak asfalt döküldü. İlçenin Serment, Cumhuriyet caddeleriyle çevre yolunda başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Çalışmaları yerinden inceleyen Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, “Şu anda ilçemizin ana yollarına ikinci kat asfalt döküyoruz ve bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Buradan Karayolları Bölge Müdürlüğümüze ve ilgili birimlerine teşekkür ederiz. Biz tabi ki bakanlık nezdinde böyle bir girişimde bulunduk. Asfaltımızın ikinci katının atılmaması durumunda seneye kalsaydı birinci kattın da atılması gerekecekti. Bu yapılan çalışmayla hem büyük bir külfetten kurtulmuş olduk hem de ilçemiz artık pırıl pırıl caddelere, sokaklara ve tertemiz alanlara sahip oldu” dedi.