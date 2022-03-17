Şemdinli'de ''Sıfır Atık Kütüphanesi'' açıldı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kullanılmayan sıralar, lastikler, kablo makaraları gibi malzemeler kullanılarak yapılan ‘Sıfır Atık Kütüphanesi' hizmete açıldı.

Şemdinli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde çalışan usta öğreticiler, geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırmak için ‘Sıfır Atık' projesi kapsamında kütüphane oluşturdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen ‘Sıfır Atık' projesi kapsamında kullanılmayan paneller, tahta sıralar, aynalar, variller, lastikler, bilgisayar parçaları, kablo makaraları ve motor parçaları; masa, kitaplık, sandalye, askılık, kalemlik, kitap okuma setlerine dönüştürüldü.

Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel, İlçe Müftüsü Rıdvan Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Halis Kayran ve vatandaşların katıldığı açılışta konuşan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Nabi Özel, Milli Eğitim Bakanlığının ‘Kütüphanesiz Okul Kalmasın' projesini geliştirdiklerini belirterek, “Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü de bu kapsamda hem insanları bilinçlendirme hem farkındalık oluşturmak adına atık malzemelerden kütüphane oluşturmakla ilgili bir çalışma yapılmasını istedi. Bizde bu konuda yapacağımız çalışmalar için usta öğreticilerimizle bir araya geldik. Neler yapabiliriz diye fikir alışverişinde bulunduktan sonra yola koyulduk. Usta öğreticilerimizle birlikte 15 gün içinde çok güzel sonuçlar aldık. Kendi masamızı, sandalyemizi, köşe koltuklarını ve daha önce tütün eleği için kullanılan eleklerimizi, meyve kasalarını kitaplıklara çevirdik. Çok güzel ürünler ortaya çıktı. Bugün bu kütüphanemizin açılışının mutluluğunu yaşıyoruz. Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerimiz için bu kütüphaneyi açtık. Hem kafe tarzı hem de kitap okuma gibi güzel etkinliklerin gerçekleştireceği bir mekan yaptığımıza inanıyorum” dedi.