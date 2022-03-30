Şemdinli'de silah ve mühimmat bulundu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında icra edilen operasyonda tespit edilen sığınakta silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Şemdinli ilçesi kırsal alanında icra edilen operasyonda tespit edilen bir sığınak/barınak içerisinde; 1 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 3 adet el bombası, 1 adet RPG-7 roketatar anti tank mühimmatı, 450 adet 14.5'luk uçaksavar mühimmatı, 339 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 84 adet mayonlu Bixi makineli tüfek mühimmatı, 14 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 adet tabanca şarjörü, 1 adet 100'lük boş Bixi makineli tüfek mayonu ve 200 metre kablo ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.