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Şemdinli'de silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında silah ve mühimmat ele geçirildi.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz Şemdinli ilçesi Akbal köyü Çimenli Dere mevkiinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde; 2 adet seyyar dipçikli AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 adet seri numarasız el bombası, 2 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 430 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 3 adet dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü, 30 adet dragunov keskin nişancı tüfeği fişeği, 1 adet siyah-beyaz desenli puşi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

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