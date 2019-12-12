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Şemdinli'de su samuru görüntülendi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde su samuru görüntülendiNesli tükenmekte olan canlılar kategorisinde bulunan su samuru, Şemdinli ilçesindeki Pesan Çayı’nda görüntülendi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde su samuru görüntülendi


Nesli tükenmekte olan canlılar kategorisinde bulunan su samuru, Şemdinli ilçesindeki Pesan Çayı'nda görüntülendi. Ailesiyle gezmeye çıkan Yayla köyü nüfusuna kayıtlı Cihat Kılınç, Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliğince (IUCN) ‘nesli tehdide yakın' kategorisinde sınıflandırılan su samurunu cep telefonuyla görüntüledi. Su samurunun bir süre kenarda bekleyerek etrafına baktığını dile getiren Kılınç, daha sonra suya atlayarak gözlerden kaybolduğunu söyledi.

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