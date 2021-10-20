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Şemdinli'de sulama havuzuna düşen 2 yavru ayı kurtarıldı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde sulama havuzuna düşen 2 yavru ayı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak doğaya salındı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde sulama havuzuna düşen 2 yavru ayı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak doğaya salındı.


Şemdinli ilçesine bağlı Boğazköy köyünün Sersılte mezrasında 2 yavru ayı sulama havuzuna düştü. Köy sakinleri, yavru ayıların havuzda boğulma tehlikesi geçirdiğini fark ederek, Şemdinli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine mezraya gelen ekipler, yavru ayıları düştükleri havuzdan çıkartılarak doğaya bıraktı.

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