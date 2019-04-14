Şemdinli'de “Tanıtım ve Kariyer Günleri II” programı

Tanıtım ve Kariyer Günleri II programı, Hakkari Üniversite Öğretim Görevlisi Cumhur Demiralp'ın “Sınav Kaygısı ve Motivasyon” konulu semineri ile başladı. Hakkari Üniversitesi akademisyenleri, seminerin ardından Şemdinli Kapalı Spor Salonu önünde kurulan stantları dolaşan öğrencilere, üniversitenin ve bölümlerin tanıtımı, hangi bölümlerde ne gibi faaliyetlerin yürütüldüğü, liseyi bitirdikten sonra hangi bölümlerin seçilebileceği, bölümlerin puan durumları, üniversite bittikten sonraki iş alanları, Erasmus, Farabi, Mevlâna programları ve sosyal-kültürel aktiviteler ile ilgili bilgi vererek, öğrencilerden gelen soruları cevaplandırdılar.

Öğrencilerin sorularını tek tek dinleyen akademisyenler, öğrencilerin ilerideki eğitim yaşamlarında onların geleceğine yön verecek bilgileri paylaşarak üniversiteyle ile ilgili broşürleri dağıttılar.

Yoğun bir ilgiyle karşılan akademisyenler, Şemdinli Milli Eğitim Müdürüne ve şube müdürlerine de teşekkür ettiler.