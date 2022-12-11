Şemdinli'de tonlarca çöp toplandı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda tonlarca çöp toplandı.

Sabri Baran Özel Eğitim Kültür ve Doğayı Koruma Derneği'nin Şemdinli Belediyesi ile Esnaf ve Sanatkarlar Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlı ile birlikte başlattığı “Çocuklarımıza Daha Yaşanabilir Bir Şemdinli Bırakmak İçin Kirletme, Temizle” projesi çerçevesinde Şemdinli'de temizlik seferberliği başlatıldı. Çöp toplama kampanyasında konuşan Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, Şemdinli Belediyesi olarak başlatılan çevre temizliği kampanyasında belediye ekipleriyle katılmaktan onur duyduklarını belirtti. Başkan Saklı, “Gelecekte daha güzel bir Şemdinli için bu tür etkinlikte her zaman yer alacağız” dedi.

Şemdinli Esnaf ve Sanatkarlar, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Muharrem Tekin ise böyle duyarlı bir kampanyanın başlatılmasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, “Bu toplumun bireyleri olarak gelecek nesillere aktarmak için çevre adına sorumluluklarımız var” ifadelerini kullandı.

İlçe genelinde başlatılan temizlik kampanyası çerçevesinde toplanan tonlarca çöp ve atık, Şemdinli Belediyesi araçlarıyla çöp toplama merkezine götürüldü.