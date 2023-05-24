Şemdinli'de üretilen elektrikle 300 bin hanenin enerji ihtiyacı karşılanıyor

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin Beyyurdu köyündeki barajda kurulan iki elektrik üretim tesisinde yapılan üretimle Yüksekova, Şemdinli ve Derecik ilçelerindeki 300 bin hanenin enerjisi karşılanıyor.

Şemdinli merkeze 36 kilometre uzaklıkta bulunan Beyyurdu ve Aslandağı'nda kurulan iki elektrik üretim tesisi sayesinde bölge büyük bir yatırıma kavuştu. Yıllardır elektrik sıkıntısı yaşayan bölge halkı, 2022 yılında biten iki elektrik üretim tesisiyle yaz-kış demeden kesintisiz enerjiye kavuştu. Aslanlı Van Elektrik Üretim Anonim Şirketi bünyesinde kurulan ve 21 kişinin çalıştığı iki tesis, 19 megavat gücünde olup 3 ilçeye kesintisiz enerji veriyor. 3 ilçeye enerji sağladıklarını ifade eden Elektrik Mühendisi Atilla Aytekin, "Aslandağı ve Beyyurdu elektrik üretim tesisinde elektrik amiri olarak çalışmaktayım. Şemdinli ilçesi sınırlarımızda bundan bu tesisimiz ilk etap 2021 yılında tamamlanmış olup, ikinci etap ise 2022 yılı aralık ayında tamamlanmıştır. 2023 yılı itibari ile de iki santral olarak elektrik üretimine devam etmekteyiz. Yaptığımız bu elektrik üretimi Şemdinli, Derecik ve Yüksekova'nın önemli bir kısmının elektrik ihtiyacını karşılamaktadır. Bu iki tesisimiz toplam 19 mw gücünde olup, yaklaşık 300 bin haneye elektrik tedariki sağlamaktadır. Bölgeye enerji tedariki sağlamak için gece gündüz burada çalışmaktayız. Toplam 21 kişilik kadromuz bulunmaktadır. Yapılan bu yatırımın ileride katlanarak artmasını istiyoruz. Burada çalışmaktan çok memnunuz. Fayda sağladığımız için de ayrıca memnunuz. Aslandağı ve Beyyurdu HES olarak iki adet santralimiz bulunmaktadır. 2 santralimizle 3 ilçemizin elektrik tedarik hizmetini karşılamaktayız. Bu yatırımın tüm bölgeye hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.