Şemdinli'de vahşi çöp depolama alanı kaldırılıyor

Hakkari'de genelinde katı atık sorununun ortadan kaldırılması amacıyla başlatılan proje çerçevesinde Şemdinli'deki çöpler taşınmaya başlandı.

Kent genelindeki çöp sorununun çözülmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce "Hakkari Entegre Katı Atık Tesisi" projesi hayata geçiriliyor. Bu proje bünyesinde Şemdinli'deki vahşi depolama alanlarındaki çöpler yükleyici firma tarafından Yüksekova'ya taşınıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, Hakkari genelinde çöplerin değerlendirilmesi ve ayrıştırılması amacıyla bir katı atık proje hayata geçirildiğini belirterek, “Şemdinli'deki çöpler Yüksekova'daki depolama alanına taşınacak ve daha sonra katı atık bölgesine götürülüp dönüştürülecek. Bu bölge için çok önemli bir proje, emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.