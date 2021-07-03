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Şemdinli'de yılanın soktuğu çoban 2 saat sırtta taşınarak ambulansa yetiştirildi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde, hayvanlarını otlattığı sırada yılanın soktuğu çoban, 2 saat sırtta taşınarak ambulansa yetiştirildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, hayvanlarını otlattığı sırada yılanın soktuğu çoban, 2 saat sırtta taşınarak ambulansa yetiştirildi.


Edinilen bilgilere göre ilçeye bağlı Altınsu köyünde, gece saatlerinde hayvanlarını otlatan Mehmet Ali Avcı isimli çobanı yılan soktu. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden köy halkı, çoban Avcı'yı 2 saat boyunca sırtlarında taşıyarak köye getirdi. Köye gelen ambulansta ilk müdahalesi yapılan Avcı, daha sonra Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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