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Şemdinli'deki çocukların yüzleri ‘Kardeşliğe Bir El Uzat' projesiyle güldü

Aksa Eğitim ve Dayanışma Vakfı ve İyilik Derneği gönüllüleri, ‘Kardeşliğe Bir El Uzat’ projesi kapsamında Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki öğrencilerle buluştu.

Aksa Eğitim ve Dayanışma Vakfı ve İyilik Derneği gönüllüleri, ‘Kardeşliğe Bir El Uzat' projesi kapsamında Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki öğrencilerle buluştu.


Öğrencilere atkı, bere, eldiven, mont, bot ve çeşitli hediyeler veren gönüllüler, onlarla okul bahçesinde ve sınıflarda oyunlar oynadılar. İstanbul'dan gelen gönüllü üniversite öğrencileri, Şemdinli ilçesine bağlı Çatalca köyündeki öğrencilerle buluştu. Okulda öğrencilerle eğlenceli vakit geçiren gönüllüler, daha sonra 190 öğrenci için hazırladıkları hediyeleri dağıttı. Gönüllülerin; atkı, bere, eldiven, mont, bot ve çeşitli malzemelerden oluşan hediye paketlerini alan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı.


Gönüllü öğrenciler köylülerin evlerine de misafir olup onlarla kaynaşmayı ihmal etmiyor.


Çatalca Köy Muhtarı Azizhan Çelikbaş, İstanbul'dan gelerek köydeki öğrencilere hediyeler getiren gönüllülere teşekkür etti.

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