Şemdinli'deki şehit ve gazi aileleri iftarda buluştu

Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamlığı ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından şehit ve gazi aileleri için iftar yemeği verildi.

Cumhuriyet Ortaokulunun bahçesinde düzenlenen iftar programına çok sayıda şehit ve gazi yakını katıldı. Kur'an-ı Kerim'in okunduğu, duaların edildiği programda konuşan İlçe Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, manevi duyguların arttığı, kardeşlik bağlarının güçlendiği, paylaşmanın daha da değer kazandığı rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayının ülkemizin ve bölgemizin birliğine ve beraberliğine vesile olmasını diledi. Türkman, “Bu vatan için canlarını veren aziz şehitlerimizin ve kıymetli gazilerimizin siz değerli yakınlarını iftar sofrasında ağırlamaktan büyük bir onur duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Şehitlerimizin ve gazilerimizin devletimizin birliği ve beraberliği için yaptıkları fedakarlığın ödedikleri bedelin büyüklüğünü kelimeler ifade etmeye yetmez. Onlar bizlerin huzuru için, bu ülkenin geleceği için, bayrağımız için canlarını feda ettiler. Bizler bu ülkede huzur ve güven içerisinde yaşayabiliyorsak, bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan siz kıymetli aileleri ve yakınları ile yine bu vatan için kendini adayan gazilerimizin çok değerli aileleri, devletimiz için her zaman öncelikli ve ayrıcalık bir konumdadır. Bizim kapılarımız onlar için her zaman açıktır” dedi.