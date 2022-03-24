Şemdinlili gençlerin Çanakkale yolculuğu başladı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde eğitim gören 38 öğrenci, Çanakkale ziyareti için yola çıktı.

Çanakkale Zaferi münasebetiyle ilçedeki okullarda eğitim gören öğrenciler, Çanakkale gezisi için ilçeden hareket etti. Geziye katılacak gençleri yolcu eden Şemdinli Kaymakamı Muhammet Tugay, "Ecdadımızın ne zorluklarla kazandığı bu toprakların en büyük nişanesi olan Çanakkale Zaferi'nin kazanıldığı yeri görmek için gençlerimizi bu gün hayırlısıyla yolcu edeceğiz. Bundan sonra da bu tür etkinlik ve projelerimiz devam edecek” dedi.