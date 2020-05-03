İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şemdinli'ye baharla gelen güzellik

Hakkari’nin Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erdoğan Carık, baharla birlikte renk cümbüşünün oluştuğu Goman Tepesi’ne çıkarak ters lalelerle fotoğraf çektirdiler.

Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erdoğan Carık, baharla birlikte renk cümbüşünün oluştuğu Goman Tepesi'ne çıkarak ters lalelerle fotoğraf çektirdiler.


Mehmetçiğin başarılı operasyonlarıyla huzurun sağlandığı Şemdinli'de ilkbaharda renk cümbüşü yaşanıyor. Bir zamanlar çatışmaların yaşandığı Goman Tepesi ise artık açan ters lalelerle rengarenk hale geldi. Şemdinli Kaymakam Yakup Güven ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erdoğan Carık, huzurun sağlandığı 2070 rakımlı Goman Tepesi'ne çıktı. Kaymakam Güven ve Binbaşı Carık, Goman Tepesi'nde Mehmetçik tarafından koruma altına alınan ters laleler arasında gezerek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.