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Şeref Malkoç Hakkari'ye geliyor

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, çeşitli ziyaretler ve temaslarda bulunmak üzere Hakkari’ye geliyor.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, çeşitli ziyaretler ve temaslarda bulunmak üzere Hakkari'ye geliyor.


29-30 Temmuz Pazartesi ve Salı günü Hakkari ve Yüksekova ilçesini ziyaret edecek olan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, idari amirlerle bir araya gelerek çeşitli ziyaretlerde bulunacak. Malkoç; valilik, cumhuriyet başsavcılığı, baro başkanlığı, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü, Yüksekova Tümen Komutanlığı ve ilçe kaymakamlığını ziyaret edeceği belirtildi.

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