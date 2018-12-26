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Seyehat acenteleri yetkililerinden Vali Akbıyık'a ziyaret tti

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de faaliyet gösteren otobüs firmalarının yetkilileri, Vali İdris Akbıyık’ı ziyaret etti.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de faaliyet gösteren otobüs firmalarının yetkilileri, Vali İdris Akbıyık'ı ziyaret etti.


Van Gölü Turizm Firması Hakkari yetkilisi Ebubekir Zirek, Best Van Turizm Firması Hakkari yetkilisi Cemil Kahraman ve Kamil Koç Turizm Firması Hakkari yetkilisi Veysi Kurt, Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret ederek, görevinin hayırlı olmasını dilediler.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Akbıyık, misafirleriyle bir süre sohbet etti.

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