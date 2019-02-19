İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

SEYEV ve OMSAD'den Vali Akbıyık'a ziyaret

HAKKARİ (İHA) – Hakkâri’deki Vali Orhan Işın İlk ve Ortaokuluna destekte bulunan Seda Yekeler Eğitim Vakfı (SEYEV) Kurucusu ve Başkanı Seda Yekeler ile Okul Mobilyaları ve Gereçleri Sanayicileri Derneği (OMSAD) Başkanı Selim Kahraman, Hakkari Valisi İdris Akbıyık’ı makamında ziyaret etti.

HAKKARİ (İHA) – Hakkâri'deki Vali Orhan Işın İlk ve Ortaokuluna destekte bulunan Seda Yekeler Eğitim Vakfı (SEYEV) Kurucusu ve Başkanı Seda Yekeler ile Okul Mobilyaları ve Gereçleri Sanayicileri Derneği (OMSAD) Başkanı Selim Kahraman, Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Akbıyık, Yekeler ve Kahraman ile bir süre görüşerek Hakkari'de eğitime verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.


Ziyarette Yekeler ve Kahraman'a Hakkâri İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür de eşlik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.