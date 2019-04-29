Seyyid Taha Hazretleri türbesine ziyaret

Hakkari Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydoğdu ve öğrenciler, Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Nehri köyünde bulunan Seyyid Taha Hazretlerinin mezarını ziyaret ederek dua ettiler. Hakkari merkezde ikamet eden 30 öğrenci ve Başkan Aydoğdu, Hakkari Belediyesi tarafından tahsis edilen araçla Şemdinli'de bulunan önemli tarihi mekanlarını da gezdiler.

Nehri köyünde bulunan alabalık tesislerinde yemek de yiyen öğrenciler, daha sonra il merkezine döndü.

Geziyle ilgili bir açıklama yapan Başkan Aydoğdu, Hakkari merkezden Şemdinli ilçesine bağlı Nehri köyüne geldiklerini belirterek, “30 kişilik bir ekiple Şemdinli ilçemize bağlı Nehri köyündeki Seyyid Taha ve Seyyid Abdullah Hazretlerinin türbesini ziyarete geldik. Çocuklarımız için dua ettik. Tüm engelli çocuklarımıza, kardeşlerimize ve ülkemizde yaşayan herkes için dua ettik. Özellikle Valimiz İdris Akbıyık'a ve Hakkari Belediye Başkanına teşekkür ederim” dedi.