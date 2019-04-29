İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Seyyid Taha Hazretleri türbesine ziyaret

Hakkari Valiliği ve Hakkari Belediyesinin desteğiyle Hakkari Engelliler Derneği üyeleri Şemdinli ilçesine bağlı Nehri köyünde bulunan Seyyid Taha Hazretlerinin türbesini ziyaret ettiler.


Hakkari Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydoğdu ve öğrenciler, Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Nehri köyünde bulunan Seyyid Taha Hazretlerinin mezarını ziyaret ederek dua ettiler. Hakkari merkezde ikamet eden 30 öğrenci ve Başkan Aydoğdu, Hakkari Belediyesi tarafından tahsis edilen araçla Şemdinli'de bulunan önemli tarihi mekanlarını da gezdiler.


Nehri köyünde bulunan alabalık tesislerinde yemek de yiyen öğrenciler, daha sonra il merkezine döndü.


Geziyle ilgili bir açıklama yapan Başkan Aydoğdu, Hakkari merkezden Şemdinli ilçesine bağlı Nehri köyüne geldiklerini belirterek, “30 kişilik bir ekiple Şemdinli ilçemize bağlı Nehri köyündeki Seyyid Taha ve Seyyid Abdullah Hazretlerinin türbesini ziyarete geldik. Çocuklarımız için dua ettik. Tüm engelli çocuklarımıza, kardeşlerimize ve ülkemizde yaşayan herkes için dua ettik. Özellikle Valimiz İdris Akbıyık'a ve Hakkari Belediye Başkanına teşekkür ederim” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.