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Sığınakta mühimmat ele geçirildi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Yufkalı köyü kırsal alanında 8 Tim ile gerçekleştirilen arama tarama faaliyeti sırasında sığınak ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Yufkalı köyü kırsal alanında 8 Tim ile gerçekleştirilen arama tarama faaliyeti sırasında sığınak ve mühimmat ele geçirildi.


Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 11 Ocak 2021 günü Şemdinli ilçesi Yufkalı köyü kırsal alanında 8 Tim ile gerçekleştirilen arama tarama faaliyeti esnasında tespit edilen sığınak içerisinde; 4 adet roketatar sevk fişeği, 30 adet pil bloğu 1 adet alıcı, bin metre kablo, 5 adet koli bandı, 1 adet elektrik bandı, 180 adet Bixi mühimmatı, 1 adet Bixi mayonu, 2 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü, tişört, çorap ve konserve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

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