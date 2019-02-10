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Sığırcık kuşlarından görsel şölen

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde sığırcık kuşları, gökyüzündeki danslarıyla adeta bir görsel şölen sundu.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sığırcık kuşları, gökyüzündeki danslarıyla adeta bir görsel şölen sundu.


Gün içerisinde kent merkezine akın eden yüzlerce sığırcık kuşunun gökyüzünde aynı anda kanat çırpması izleyenlerin dikkatini çekti. Farklı şekiller oluşturarak zaman zaman ayrılıp tekrar birleşen kuşların kent merkezinin farklı bölgelerine giderek dans edercesine uçması vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Kuşların görsel şölenine şahit olan vatandaşlar, sığırcıkların baharın habercisi olduğunu dile getirerek, “Buna çok sevindik. Aylardır soğuk havalardan dolayı zor günler yaşıyoruz. Bugün kuşların gelmesi, soğukların biteceğine işaret ediyor” dediler.

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