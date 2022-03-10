Sığırcık kuşlarının sürü halindeki dansı hayran bıraktı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sürü halindeki sığırcık kuşlarının dansı görenleri mest etti.

Yüksekova ilçesinde binlerce kuşun gökyüzündeki dansı görsel şölen oluşturdu. İlçede gün batımıyla sığırcık kuşlarının gökyüzünde oluşturduğu görsel şölen görenleri hayran bıraktı. Cengiz Topel Caddesi üzerinde bir arada uçan binlerce sığırcık kuşu, sık sık yön değiştirerek adeta dans etti.

Kuşların uçuşunu ilgiyle izleyen vatandaşlar, bu görsel şöleni cep telefonlarıyla kaydetti. Kuşların sürü halinde ilçeye renk kattığını ifade eden Serdar Demir isimli vatandaş, ''Biz bu kuşları artık sabah akşam izliyoruz. Sürü halinde görsel şölen oluşturuyorlar. Onları gördüğümüzde mutlu oluyoruz, çünkü onlar baharın gelişini müjdeliyorlar. Onlar özellikle bu saatlerde buraya geliyorlar ve gökyüzündeki dansları mest ediyor diyebiliriz” şeklinde konuştu.