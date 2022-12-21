İhlas Haber Ajansı

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Silahlı kavga sonrası gözaltına alınan 19 kişi adliyeye çıkarıldı

Hakkari’de yaşanan silahlı yaralamanın ardından çarşı merkezinde çıkan olaylarda gözaltına alınan 19 kişi adliyeye sevk edildi.

Hakkari'de yaşanan silahlı yaralamanın ardından çarşı merkezinde çıkan olaylarda gözaltına alınan 19 kişi adliyeye sevk edildi.


Hakkari'de 7 Aralık 2022 günü yaşanan silahlı yaralama olayının ardından toplanan kalabalık bir grubun çarşı merkezinde bazı iş yerlerine ve çevreye zarar vermeleri sonucu Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde tespit edilen 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Hakkari Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çocuk Şube Müdürlüklerindeki işlemlerinin ardından 19 kişi Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

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