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Şimşekler hem korkuttu hem de görsel şölen sundu

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sırasında çakan şimşekler hem korkuttu hem de görsel şölen sundu.

Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sırasında çakan şimşekler hem korkuttu hem de görsel şölen sundu.


Dün gece aniden bastıran yağışlar hayatı olumsuz yönde etkilerken, çakan şimşekler ise gökyüzünü aydınlattı. Hem korkutan hem de görsel şölen sunan şimşekleri fotoğraflayan Doğa Gözlemcisi Ümit Bartın, “Doğa olayları bazen tehlikeli olsa da hep ilgimi çekmiştir. Akşam saatlerinde başlayan yağmurla beraber şimşeklerin çaktığı anlar ve karanlığın içinde aniden loş ışıkla belirleyen manzara harikaydı. Yüksekova semalarında biriken bulutların içinde çakan şimşeklerin görüntüsünü kayıt altına aldım. Özellikle dağların üzerinde belirleyen ve şimşeklerin aydınlattığı manzarayı fotoğraflamak ve bu anları kayıt altına almak heyecan vericiydi” dedi.

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