“Sınırda Sınırsız Eğitim” projesi kapsamında veli ziyareti

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde başlatılan “Sınırda Sınırsız Eğitim” projesi kapsamında yaklaşık 200 öğretmen veli ziyaretini sürdürüyor.

“Sınırda Sınırsız Eğitim” projesi kapsamında Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt ve eşi Şule Kösem Kurt da, Vali Erdoğan Gürbüz Anaokulu öğrencisi Belinay Kapan'ı evinde ziyaret etti. Kurt, “Bu kadar önemli bir alanda ve çağın bu kadar hızlı değişim gösterdiği bir durumda eğitime önem vermek gerekiyor. Hayata geçirdiğimiz ‘Sınırda Sınırsız Eğitim' projesi kapsamında eğitimin bir ayağı olan velilerimizi ziyaret ediyoruz. Amacımız ilçemizde eğitim gören çocuklarımızın eğitim kalitesini artırmaktır. Velimizi eğitim öğretim sürecine dahil etmektir. Öğrenciye sınıf başarısı ve olumlu davranışlar kazandırmanın en temel kaynağı ve dayanağı; öğrenci, öğretmen ve veliler arasındaki olumlu iletişimdir. Bu üçlü arasında iyi iletişim kurulmadan sağlıklı bir öğrenci gelişimi gerçekleştirmek olanaklı değildir” şeklinde konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan, Kaymakam Hasan Kurt'un katılımıyla ilçe merkezinde ve köylerde bulunan 200 öğretmenle beraber ilçede başlatılan “Sınırda Sınırsız Eğitim” projesi kapsamında sahada olduklarını söyledi. Doğan, “Öğrencilerimizin başarısını artırmak, devamsızlığını azaltmak, zararlı alışkanlıklar kazanma riskini azaltmak ve motivasyonunu artırmak amacıyla veli ziyaretleri gerçekleştirilerek; öğrenci, öğretmen, veli ilişkisinin önemine dair farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu ziyaretlerde eğitim kurumları ve eğiticiler olarak ‘Sizin yanınızdayız' mesajını veriyoruz” dedi.

“Sınırda Sınırsız Eğitim” projesi kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan ise Cumhuriyet İlkokulundan öğrenim gören Kenan Akkaya adlı öğrencinin ailesini evinde ziyaret etti. Müdür Doğan, öğrencinin ailesiyle sohbet ederek, okul dışında geçirdikleri zamana dair velilerden bilgiler aldı. Doğan, “Öğretmen ve aile sürekli işbirliği halinde olmalı, öğrenciye destek olarak olumlu davranışlar kazanmasını sağlaması gerekir. Bütün bunlar göz önünde bulundurularak yapılan ev ziyaretlerinin öğretmen-öğrenci, öğrenci-veli, öğretmen-veli arasındaki iletişimi ve işbirliğini kuvvetlendirdiğinden ev ziyaretleri önemli görülmüştür” ifadelerini kullandı.