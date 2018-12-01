Sınırda üretim seferberliği

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından “Genç çiftçi” projesi kapsamında yürütülen projeler ilçe halkının yüzünü güldürüyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkilileri, “Genç çiftçi projesi kapsamında 5 kadın çiftçiden oluşan Çukurca merkez 2, Çığlı köyünde 2 ve Akkaya köyünde 1 olmak üzere her biri 7 dekar alandan oluşan ve her bahçede 125 ceviz fidanı dikildi. Toplamda 625 fidan ve 35 dekar alan örnek ceviz bahçeleri kuruldu. Bahçelere kurulan ceviz aşılanmış ve 2 yaşındaki fidanlar inşallah gelecek yıl içinde mahsul verilmesi hedeflenmektedir” dediler.

Çukurca Kaymakamı Temel Ayca ise, "Amacımız bölgedeki genç çiftçilerimize daha verimli hasat veren ürünlerin yetişmesi için fırsat imkanı sağlamaktır. Maliyeti düşük ve bölgede yetişmesi kolay olan ürünlerle teşvik etmektir. Bu sayede buna benzer projeler yöre halkını İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin gösterdiği olağanüstü çabaları sayesinde bilinçli bir çiftçi olmasında büyük katkılar sunmaktadır. Çukurca ilçesinde startını verdiğimiz üretim seferberliği her anlamda ilerlemektedir. İlçe halkı artık üretim anlamında örnek bir bölge olması yönünde çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecektir” dedi.

Genç çiftçilerden Peyman Kalkan, “İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne sunduğumuz proje kapsamında tapulu arsamıza 7 dekarlık bir alan da örnek bahçe kurduk. Diktiğimiz 125 ceviz ağacı inşallah kısa bir sürede büyüyerek mahsullerini verecek. Bizlere her aşamasında bizleri destekleyen ve öncülük yapan ilçe Kaymakamımız ve tarım yetkililerine teşekkür ediyoruz” dedi.