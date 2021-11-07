Sınırdaki öğretmenlere eğitim

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde ‘Sınırda Sınırsız Eğitim' projesi kapsamında öğretmenlere meslek içi eğitim semineri verildi.

Seminere konuşmacı olarak Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Çetin Çetinkaya ve Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kasım Yıldırım katıldı. Çetinkaya ve Yıldırım'ın “Farklı Örneklerle Etkileşimli Okuma Uygulamaları” adlı sunumu, öğretmenler tarafından büyük beğeni topladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan, ‘Sınırda Sınırsız Eğitim' projesi kapsamında Çukurca Öğretmen Akademiler programının ikincisini düzenlediklerini belirterek, “Farklı üniversitelerden öğretim üyelerinin ilçemize gelip öğretmenlerimizle buluşmalarını sağlıyoruz. Çok verimli geçen bu programların öğretmenlerimizde akademik kariyerlerini zenginleştirmesi ve eğitim öğretim çalışmalarında ihtiyaç duyacakları noktalarda birikimlerinin güçlendirilmesine katkı sağlıyor" şeklinde konuştu.

Seminer sonunda Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar tarafından öğretim üyelerine hediyeler verildi.