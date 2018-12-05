Sınırdaki seralar ürün vermeye başladı

Kuzey Irak sınırında bulunan Hakkari'nin Çukurca ilçesinde hayata geçirilen ‘Genç Çiftçi' projesi kapsamında kurulan 16 serada üretilen ürünler hasat vermeye başladı.

Çukurca Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bu yıl içinde ilçe merkezinde 4, Gündeş köyünde ve 4 Narlı köyünde ise 8 tane olmak üzere toplamda 16 tane 250 metrekareden oluşan sera oluşturuldu. Seralarda marul, roka, tere otu, maydanoz, yeşil soğan ve turp gibi sebze fideleri ekilirken, bugünlerde ise ürün alınmaya başlandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Çukurca Kaymakamı Temel Ayca, Hakkari bölgesinde seracılık konusunda en uygun alana ve mevsime sahip olduklarını belirterek, “İlimizde birçok bölgede kış ayları çetin geçerken, Narlı ve Gündeş köylerimizde daha yumuşak geçen bir mevsim yaşanmaktadır. Bu da bölgemizde seracılık yapmak isteyen çiftçilerimize imkan sağlamaktadır. Birçok çiftçi kardeşimiz seralarında ürettikleri mahsulleri hem kendi ihtiyacı için hem de evinin ekonomisine katkı sunmak için kullanıyor. Bu bağlamada üretime geçen her bir birey hem ilçesine hem de ülke ekonomisini katkı sağlamaktadır. Bölgede uygulamak istediğiniz strateji, hazır gıdaları tüketen değil ürettiğini tüketen bir toplum oluşturmaktır. İlçede başlattığımız üretim seferberliğinin amacı da budur” dedi.

İlçe merkezinden 10 kilometre uzaklıktaki Narlı köyünde yaşayan genç çiftçi Mevlam Erol ise, Çukurca Tarım ve Orman Müdürlüğüne yaptıkları başvuru üzerine sera desteği aldıklarını söyledi. Erol, “Müdürlüğümüzün verdiği teknik destekle zaman kaybetmeden üretime geçtik. Köyümüzde kış ayları sıcak ve ılıman geçtiği için daha rahat bir şekilde üretim yapabiliyoruz. Seralarımızda yılın her mevsiminde istediğimiz ürünü organik olarak üretebiliyoruz. Bize bu imkanları sağlayan yetkililere teşekkür ediyoruz” diye konuştu.