SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan Hakkari'de okulları gezdi

Dr. Levent Eraslan, Hakkari ve Yüksekova'daki okulları ziyaret etti.

Dr. Levent Eraslan, bazı ziyaretlerde bulunmak üzere Hakkari'ye geldi,. Burada İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ile birlikte okulları gezen Eraslan, 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında, Hakkari'de yürütülen eğitim faaliyetleri ve öğretmenlere yönelik planlanan çalışmalarla ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Salgın sürecinde toplumu aydınlatıcı çalışmalarından dolayı Prof. Dr. Levent Eraslan'ın kendilerini ziyaretlerinden onur duyduğunu belirten İl Müdürü Bilal Gür, "Eğitim Sosyolojisi, STK'lar, liderlik paradigmaları, sosyoloji öğretimi, öğretmen yetiştirme ve istihdamı konularında araştırma ve incelemeleri ile ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara sunduğu çok sayıda akademik çalışması ve yayımlanmış eserleri bulunan Prof. Dr. Levent Eraslan'ın ilimizi ziyaretleri bizleri onurlandırmıştır. Kendileriyle, salgın döneminde değişen öğretmen rolleri ve dijital yeterlilik, öğrencilerde meydana gelen teknolojik bağımlılığın önüne geçmek için ebeveynlerin yapmaları gerekenler ile çocuklarımızı dijital dünyanın tehlikelerinden korumak için dikkat edilmesi gerekenleri konuştuk. Bunun yanında ilimizin eğitimi ile alakalı çok verimli olacak dijital öğretmen akademisi ile ilgili bir çalışmanın yapılması için mutabık kaldık" dedi.