Sokak kedisinin güneş keyfi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde güneşin yüzünü göstermesini fırsat bilen bir kedi, çıktığı arabanın üzerinde ısınmaya çalıştı.

Yüksekova ilçesinde hava sıcaklığının geceleri eksi 20 dereceye kadar düşmesi, insanları olduğu kadar hayvanları da etkiliyor. Soğuk kış günü yiyecek bulmaktan zorlanan sokak hayvanları, kalacak sıcak yer konusunda da büyük sıkıntı yaşıyorlar. Geceleri buldukları kuytu köşelerde sabahlayan sokak hayvanları, gündüzleri de genellikle çöplük alanlarda yiyecek arıyor.

İlçe merkezinde günler sonra yüzünü gösteren güneş, insanlar kadar hayvanları da sevindirdi. Güneşi fırsak bilen bir kedi ise, çıktığı otomobilin üzerinde ısınmaya çalışması dikkat çekti.