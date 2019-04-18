Sportif Faaliyetler Kulübünden Vali Akbıyık'a ziyaret

Hakkâri Amatör Futbol Ligi'nde mücadele ederek şampiyon olan Hakkâri Sportif Faaliyetler Kulübü sporcuları, Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Akbıyık, Hakkâri Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Turan Şimşek ve futbolcularla bir süre sohbet etti.

Kampa girecek olan futbolcular, Vali Akbıyık'tan destek talebinde bulundular.