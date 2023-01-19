STK temsilcileri turizm için görüşmelere başladı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, turizmin canlandırılması için çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Timur Sevi, Yüksekova Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, Yüksekova'da farklı alanlarda çalışan esnaftan oluşan heyet, Esendere Belde Belediyesi Başkanı Dırbaz Büyüksu ve Esendere Gümrük Müdürü Ayşe Arslantaş ile GTİ Müdürü Burak Top ile bir araya geldi. STK temsilcileri ve beraberindekiler ilk olarak Esendere Belde Belediyesi Başkanı Dırbaz Büyüksu'yu makamında ziyaret ederek bölgenin turizmine ilişkin görüş, öneri ve taleplerini ilettiler.

Buradan ayrılan heyet daha sonra Esendere Gümrük Müdürlüğünü ziyaret etti. Müdür Arslantaş ile bir araya gelen STK temsilcileri, ilçenin can damarı olan gümrük kapısı konusunu görüştükten sonra GTİ Müdürü Burak Top ile bir araya geldi.

Yüksekova'nın geleceği çalıştıklarını ifade eden Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir, “Sivil toplum kuruluşları olarak esnafımızla beraber ilk olarak Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu'yu ziyaret ettik. Hemen sonrasında Gümrük Müdürümüz Ayşe Arslantaş'ı ziyaret ettik. Kendilerine misafirperverliklerinden ötürü teşekkür ediyoruz. Esendere Sınır Kapısı bizim için çok önemli bir sınır kapısıdır. Bölgede adeta bacası tütmeyen bir fabrikamızdır. Çeşitli istişarede bulunduk, karşılıklı sohbetlerimiz oldu. Bu çalışmamız güzel geçti, verimli oldu. Memleketimiz için özellikle neler yapabiliriz, nasıl bir çalışma yürütebiliriz konularında karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Bu görüşme bizim için çok kıymetliydi. İnşallah güzel sonuçlar alacağız” ifadelerini kullandı.